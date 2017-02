Любопытную новинку представила в Китае компания HP. Речь о гибридной «таблетке» YunOS Book. Девайс позиционируется в качестве альтернативы Chromebook. Оригинальные устройства на базе ChromeOS непопулярны в Поднебесной.

Аппарат весьма компактный. Разрешение 10,1-дюймового экрана составляет 1280 на 800 точек. Подключаемая клавиатура служит для превращения в полноценный ноутбук.

Особый интерес вызывает операционная система. Работает изделие под управлением Aliyun OS. Платформа основана на Android и создана местной корпорацией Alibaba.

Что касается технической начинки, в наличии 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и процессор Intel Atom X5-Z8350. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 32 ГБ.

Также имеются Bluetooth 4.2, USB 2.0 Type-C, Wi-Fi (802.11ac), USB 3.1, выход для наушников и слот для microSD.

Встроенная батарея гарантирует до 8 часов без подзарядки. Цена планшета скрывается.

