Операционных систем много не бывает. Поэтому Microsoft представила платформу под названием Windows 10 S. Последняя является модификацией обычной «десятки» и предназначена для сферы образования. Например — для преподавателей и студентов.

Это своеобразная альтернатива Chrome OS от Google. Приложения запускаются исключительно из магазина Windows Store.

«Аналоги» хромбуков уже анонсированы. HP была одной из первых. Ее портативный ПК получил «имя» ProBook x360 Education Edition. Функционирует устройство под управлением «10 S».

Аппарат радует усиленным исполнением и трансформируемой конструкцией. Крышка с сенсорным дисплеем поворачивается на 360 градусов. При желании — девайс превращается в планшет.

Диагональ экрана составляет 11,6 дюйма, разрешение 1336 на 768 точек. Еще в наличии 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. В роли процессора выступает чип Intel Celeron.

Впечатляет емкий аккумулятор. Ноутбук способен обходится без подзарядки до 11 часов. Кроме того — изделие укомплектовано Bluetooth 4.2, выходом аудио 3,5 мм, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2 портами USB 3.1, слотом для карт microSD, 2 камерами, интерфейсом HDMI 1.4b и разъемом USB Type-C.

Цена ProBook x360 Education Edition — 300 американских долларов.

