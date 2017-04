Не так давно Huawei выпустила в Китае смартфон Honor V9. По всем характеристикам — отличный аппарат. Правда — модель была предназначена лишь для продаж в Поднебесной.

Теперь ситуация изменилась к лучшему. Разработчики переименовали девайс в Honor 8 Pro и представили в Европе. Сказанное позволяет получить флагман в свое распоряжение.

Спецификации — если сравнивать с Honor V9 — остались прежними (в основном). Пользователей ждет устройство с 5,7-дюймовым экраном и сканером отпечатков пальцев. В роли операционной системы выступает Android 7.0 Nougat с фирменным интерфейсом EMUI 5.0.

Разрешение дисплея составляет 2560 на 1440 пикселей. Это соответствует формату Quad HD. За производительность можно не переживать. В наличии 6 ГБ оперативной памяти и 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 960. Чип «выдает» до 2,4 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G71.

Еще в конфигурацию включены модем 4G LTE, флеш-накопитель объемом 64 ГБ, Bluetooth 4.2, аккумулятор емкостью 4000 мАч, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), слот для microSD до 128 ГБ, 2 карты SIM, разъем USB Type-C, а также навигация ГЛОНАСС и GPS.

Для съемок служат 2 камеры: фронтальная на 8 МП и тыльная на 12 МП (двойная).

Толщина корпуса равна 6,97 мм. Весит изделие 184 г. Цена предварительного заказа — 549 евро.

Honor Announces The Honor 8 Pro: Kirin 960, 5.7-inch QHD - The new device will have the newest Kirin 960 chipset, featuring 4x ARM Cortex-A73 and 4x ARM Cortex-A53 as well as the latest Mali-G71MP8 graphics, as we've seen on Huawei devices over the last six months. This will be paired with 6GB of LPDDR4 and 64GB of UFS 2.1 storage.