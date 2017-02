Несколько лет назад защищенные модели были экзотикой, появлялись относительно редко. Теперь ситуация абсолютно иная. «Внедорожные» телефоны анонсируют один за другим.

Вот очередная новинка — Homtom HT20 Pro. Аппарат оснащен 4,7-дюймовым экраном и переносит разнообразные невзгоды. Работает изделие под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Есть модем LTE Cat.4.

Девайс можно без последствий уронить с 1,2-метровой высоты. Еще гаджет не боится пыли и погружения под воду.

В качестве процессора используется 8-ядерный Mediatek MT6753 с частотой 1,3 ГГц. Также в конфигурацию входят графика ARM Mali T720 и 3 ГБ оперативной памяти.

Разрешение дисплея равно 1280 на 720 точек. Для быстрой идентификации имеется сканер отпечатков пальцев. Дополняют «картину» батарея емкостью 3500 мАч, фронтальный объектив на 8 МП, флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ и тыльная камера на 16 МП.

Ориентировочная цена — около $150.

New Homtom HT20 Pro offers a rugged evolution step - Previous generation of the rugged Homtom H20 was a pretty popular option among the sturdy phone lovers for the good build, reasonable specs and very affordable price tag. And the successor in form of Homtom HT20 Pro is planning to just follow in its footsteps with a pinch of evolution here and there.