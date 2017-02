Помните знаменитый YotaPhone с 2 экранами? Теперь на рынке множество аналогов устройства. «Свежая» новинка — Hisense A2.

Девайс оснащен фронтальным 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем формата Full HD (1920 х 1080 пикселей). На тыльной стороне расположена 5,2-дюймовая панель E-ink с разрешением 960 х 540.

Электронная бумага не боится солнечного света и не тратит энергию зря. Для вывода статичной информации — идеальное решение.

В основе аппарата — процессор Qualcomm Snapdragon 430 с 8 вычислительными ядрами. Функционирует чип с частотой до 1,4 ГГц. Еще изделие оснащено 4 ГБ оперативной памяти и ускорителем графики Adreno 505.

Заявлена поддержка сетей 4 поколения. Модем LTE Cat 4 в наличии.

Помимо прочего, сообщается о флеш-накопителе объемом 64 ГБ, аккумуляторе емкостью 3090 мАч, а также 2 камерах: фронтальной на 5 МП и тыльной на 16 МП (с фазовым автофокусом).

Толщина телефона составляет 8,45 мм. Весит гаджет 188 г. Просят за Hisense A2 около $440.

