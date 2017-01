Необычный анонс случился на выставке CES 2017. Французские разработчики показали необычную новинку. Компания Graalphone продемонстрировала устройство типа «четыре в одном».

Одноименный аппарат трансформируется в несколько гаджетов. Изделие можно использовать как умный телефон с флагманскими характеристиками. В наличии 5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек, 8 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор, флеш-накопитель объемом 256 ГБ и Android в качестве ОС.

Нужен портативный ПК? Девайс легко превращается в 7-дюймовый ноутбук. В роли операционной системы выступает Windows 10. Что здорово, этим дело не ограничивается.

Еще Graalphone преобразуется в неплохую камеру с 5-кратным оптическим зумом. Кроме того, изобретение становится «таблеткой» с программной платформой Google на борту.

Увы, до серийного производства далеко. На руках создателей лишь прототипы.

Ориентировочная цена — около $1000. Релиз ожидается в начале следующего года.

