В карманных приставках нет ничего удивительного. Привычное явление. Вот гибриды консоли и ПК встречаются реже. Тем интереснее для публики GPD WIN.

Устройство является полноценным компьютером на базе Windows 10 Home. На вид — это миниатюрный ноутбук с сенсорным экраном и физической клавиатурой QWERTY. Кроме того, девайс оснащен геймпадом. Все на месте — кнопки ABXY, стики, D-Pad, клавиши R и L.

Что здорово — аппарат запускает довольно требовательные игры. Например — Batman: Arkham Asylum или Counter-Strike: Global Offensive. Помимо прочего, поддерживаются различные эмуляторы (PSP, аркадные автоматы и так далее).

Разрешение 5,5-дюймового дисплея составляет 1280 на 720 точек. С углами обзора никаких проблем. Панель относится к типу IPS и защищена стеклом Corning Gorilla Glass 3. Царапины не страшны.

Что касается процессора, имеется 4-ядерный Intel Atom x7-Z8700 (Cherry Trail). Функционирует чип с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Видео встроенное — Intel HD Graphics 405. Вполне адекватное решение для 720p.

Без подзарядки гаджет обходится до 8 часов. Сказанное гарантирует батарея емкостью 6700 мАч. Еще в наличии 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3, динамик, накопитель eMMC объемом 64 ГБ, микрофон и слот для карт TF вместимостью 128 ГБ. Приличный набор.

За беспроводную связь отвечают Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n. Звук обеспечивает система Realtek ALC5645. Если говорить о портах, есть USB Type-C, стандартный выход аудио 3,5 мм, HDMI C type и USB 3.0.

Толщина корпуса равна 23,5 мм. Весит изделие 365 г. Можно брать с собой куда угодно.

