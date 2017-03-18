Мы уже писали о GPD WIN — не так давно. Это гибрид компактного ноутбука и карманной консоли. Работает устройство под управлением операционной системы Windows 10. Поэтому на гаджете можно запустить практически все. От редактора Microsoft Word до игры Counter-Strike: Global Offensive.

Девайс оснащен физической клавиатурой QWERTY, сенсорным 5,5-дюймовым экраном и полноценным геймпадом. Последний предлагает клавиши R и L, кнопки ABXY, D-Pad и стики. Сказанное позволяет наслаждаться хитами вроде Batman: Arkham Asylum и классикой с приставок (благодаря эмуляторам).

Одной фразой — вещь отличная. Правда, довольно дорогая. В сети за изделие просят порядка $340. Такую сумму не каждый потянет. Впрочем, есть способ сэкономить. Прямо сейчас GPD WIN продается дешевле $300 — с огромной скидкой.

Пользователей ждет довольно производительный аппарат на базе 4-ядерного процессора Intel Atom X7-Z8750 (Cherry Trail). Чип функционирует с тактовой частотой до 2,56 ГГц. Оперативной памяти на борту — 4 ГБ (LPDDR3).

Разрешение IPS-дисплея составляет 1280 на 720 точек. Это помогает встроенной графике Intel HD Graphics 405 справляться даже с GTA (как утверждают создатели).

Отдельно стоит отметить источник питания. Новинка оборудована батареей на 6000 мАч. Аккумулятор гарантирует до 8 часов без подзарядки. Для столь мощной конфигурации — приличный показатель. Реально взять с собой в поездку (в автобус или в поезд).

Для хранения данных служит накопитель eMMC вместимостью 64 ГБ. Еще 128 ГБ добавляют карты TF. Также в наличии звук Realtek ALC5645, порт USB Type-C, интерфейс HDMI, динамик, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, микрофон, Bluetooth 4.1, разъем USB 3.0 и выход аудио 3,5 мм.

Что касается цены, спешите на сайт GearBest. Здесь GPD WIN обойдется всего в $299,99. Согласитесь — весьма заманчиво. Нужно лишь указать код 3rdGPD при оформлении заказа.

Только не медлите — время акции ограничено. 19 марта купон перестанет действовать.

Гаджеты. Новости. Hi-Tech / GadgetBlog.ru - GadgetBlog - всё самое интересное из мира hi-tech, гаджетов и электронных безделушек. Новости, обзоры комментарии, публикации.