Хотите, чтобы ваш компьютер отличался от всех? Тогда обратите внимание на модель Gole1 Plus. Это крайне нетипичное устройство: гибрид миниатюрного ПК и планшета.

Выглядит аппарат своеобразно. Изделие укомплектовано 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 800 точек. Панель относится к типу IPS. В качестве операционной системы заявлена 64-разрядная версия Windows 10.

«Сердце» девайса — процессор Intel Atom x5-Z8350 с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с частотой до 1,92 ГГц. Еще в наличии 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Мало места? Имеется слот для карт microSD до 128 ГБ.

Также Gole1 Plus оборудован встроенным источником питания. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Можно использовать гаджет как «таблетку» — не подключая к электрической сети.

Ускоритель графики встроенный — Intel HD Graphics. Помимо прочего, присутствуют 2 порта USB 2.0, 2-диапазонный Wi-Fi 802.11b/g/n, интерфейс USB 3.0, Bluetooth 4.0 и разъем HDMI.

Если говорить о габаритах, числа следующие — 19,86 х 13,6 х 2.7 см. Продажи стартуют в ближайшее время. Ориентировочная цена — 200 американских долларов.

Gole1 Plus is a mini PC with an 8 inch display - The makers of last year's unusual Gole1 mini PC are back, this time with a model featuring a larger screen and a bigger battery. It's called the Gole1 Plus, and like the earlier model, it's basically a small desktop computer with a touchscreen display... or a chunky tablet that you can also use as a desktop.