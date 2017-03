Многие стремятся в небеса. Например — с помощью БПЛА. Однако есть другая стихия для исследования. Вода. Мир рек, озер и океанов интригует не меньше.

Чтобы погрузиться на дно — быть водолазом не требуется. Достаточно обзавестись специальным дроном. Например — моделью Gladius. Новинка отличается функциональностью и доступностью. С управлением справится любой.

Ключевая особенность устройства — отличная камера на 16 МП. Модуль способен снимать видео в формате 4K. Красота мимо не пройдет.

Видео передается на смартфон пользователя — в реальном времени. Еще сотовый служит для управления. Телефон вставляется в контроллер — как у игровых приставок. Заявлена поддержка iOS и Android.

Связь ограничена 30-метровым тросом. При желании — кабель можно удлинить в несколько раз. Сказанное позволит покорять 100-метровую глубину.

С маневренностью полный порядок. 4 мотора двигают Gladius в любом направлении. Девайс обходится без подзарядки 3,5 часа — благодаря встроенному аккумулятору. Также в наличии карта памяти — для хранения записей.

Конфигурация с 4K оценивается в 799 долларов США. Заказы принимаются на сайте Indiegogo.

