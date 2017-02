Мопеды и мотороллеры Vespa знакомы многим. Их выпускает итальянская компания Piaggio. Впрочем, в арсенале фирмы есть более удивительные вещи.

На днях состоялся анонс робота Gita. Аппарат следует за человеком, перенося багаж. В круглый корпус помещается груз весом до 18 кг. Двигается «слуга» самостоятельно, в контроле нет необходимости.

Машина узнает владельца по специальному поясу. Для ориентации в пространстве используется SLAM. Данная система создает трехмерную карту в процессе езды.

Изделие может похвастать диаметром 66 см, а также максимальной скоростью 35 км/ч.

Gita запоминает обратную дорогу и умеет останавливаться в определенных местах. Как курьер.

Увы, купить устройство нельзя. Прототип еще тестируется и дорабатывается. Релиз состоится не раньше 2018 года.

