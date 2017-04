M6S Plus — еще один умный телефон из Поднебесной. На сей раз — от компании Gionee. Впрочем — аппарат достоин внимания. Модель радует спецификациями.

Не любите маленькие гаджеты? Тогда новинка не разочарует. Будущих владельцев ждет 6-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Дисплей относится к типу AMOLED.

Кроме того — девайс оборудован 6 ГБ оперативной памяти. Подобный объем редко встречается. Дополняет конфигурацию аккумулятор на 6020 мАч. Часто подзаряжать не придется.

В основе M6S Plus — процессор Qualcomm Snapdragon 653. Функционирует 8-ядерный чип с тактовой частотой до 1,95 ГГц. В качестве ускорителя графики используется Adreno 510.

Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. За навигацию отвечают модули GPS, A-GPS и ГЛОНАСС. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 256 ГБ (в максимальной комплектации).

Полезный бонус: имеется слот для карт MicroSD.

Для съемки есть 2 камеры — фронтальная на 8 МП и тыльная на 12 МП. Также предлагаются Bluetooth 4.0, выход для наушников, Wi-Fi a/b/g/n/ac и разъем MicroUSB 2.0.

Толщина корпуса составляет 8,25 мм. Весит фаблет 215 г. В роли операционной системы выступает Android 6.0 Marshmallow (с оболочкой Amigo OS 3.5).

Просят за изделие 4299 юаней. Это около $624 (в переводе на американскую валюту).

