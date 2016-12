В арсенале китайской Gionee появился очередной флагман. Модель получила неброское название M2017 и отличные спецификации. Особенно выделяется источник питания.

5,7-дюймовый смартфон укомплектован емким аккумулятором. 7000 мАч — не шутки. Можно смотреть видео 25 часов подряд. В режиме ожидания батареи хватает на 38 дней.

Также аппарат необычно выглядит и поддерживает сети 4 поколения LTE. Соответствующий модем в наличии. В качестве операционной системы используется Android 6.0 Marshmallow (с фирменной оболочкой Amigo OS 3.5).

Девайс оснащен изогнутым экраном AMOLED с разрешением 2560 на 1440 точек. Панель защищена сапфировым стеклом. Повреждения дисплею не страшны.

Процессор мощный, хотя не самый передовой — Qualcomm Snapdragon 653. Чип оборудован 8 вычислительными ядрами и встроенной графикой Adreno 510. Объем оперативной памяти на борту — 6 ГБ.

Вместимость флеш-накопителя зависит от комплектации. На выбор — 2 версии: 128 и 256 ГБ. Еще предлагаются порт USB 2.0 Type-C, фронтальный объектив на 8 МП, Wi-Fi (802.11 ac), сканер отпечатков пальцев, GPS, Bluetooth 4.0 и двойная тыльная камера (12 + 13 МП).

Габариты изделия составляют 155,2 х 77,6 х 10.78 мм. Весит новинка 238 г. За стандартную модификацию просят $1007. Топовый вариант обойдется в $2446 (за счет отделки из кожи аллигатора).

