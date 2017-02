Устали от вездесущего пластика? Нет проблем — обзаведитесь цельнометаллическим Gionee F5. Создатели не стали экономить на материалах.

Прочный корпус — не единственное достоинство аппарата. Еще девайс из Поднебесной оборудован емким аккумулятором. Батарея на 4000 мАч гарантирует долгое время автономной работы.

Модель относится к среднему ценовому уровню. Характеристики соответствующие. В наличии 5,3-дюймовый IPS-экран, 4 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев и программная платформа Android 6.0 Marshmallow (с фирменной оболочкой Amigo).

Разрешение дисплея составляет 1280 на 720 точек. Кроме того, изделие предлагает 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц. В качестве ускорителя графики установлен Mali T860.

Места для хранения данных достаточно. Есть флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ и слот для microSD до 128 ГБ. Также в конфигурацию включены GPS, Bluetooth 4.1, радио FM, Wi-Fi 802.11 b/g/n и модем 4G VoLTE.

За съемку отвечают 2 камеры: фронтальная на 8 МП и тыльная на 13 МП.

Продажи в Китае уже стартовали. Ориентировочная стоимость — $260.

