Видеокарта GeForce GTX 1050 Ti от NVIDIA хорошо справляется с современными играми. Причем, не только на стационарных компьютерах. Есть версия ускорителя для ноутбуков. Яркий тому пример — Gigabyte Sabre 15.

Данный портативный ПК был анонсирован на CES 2017. Однако, разработчики утаили некоторые спецификации. Теперь никаких секретов. Ключевые характеристики официально раскрыты.

Новинка способна похвастать 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек. За графику отвечает GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти (в топовой модификации). Хватит для запуска многих хитов.

В качестве процессора используется 4-ядерный Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake). Функционирует чип с тактовой частотой до 3,8 ГГц (в форсированном режиме).

Максимальный объем оперативной памяти — 32 ГБ (DDR4-2400). Хранить данные предлагается на жестком диске объемом 2 ТБ и твердотельном накопителе М.2 вместимостью 1 ТБ. Речь идет о полной комплектации.

Еще Gigabyte Sabre 15 оборудован клавиатурой с 2-миллиметровым ходом кнопок. Подсветка доступна как опция. Также в наличии звуковая система Sound Blaster Cinema 2.

О цене информации нет (как и о дате релиза).

