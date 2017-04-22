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Gigabyte продолжает радовать поклонников компактными ПК. Только большинство моделей предлагает слабые чипы. Не стоит ждать чудес от CPU вроде Intel Celeron N3450.

Компания готова исправить ситуацию — с помощью компьютера GB-EKi3A-7100. Новинка оснащена довольно мощным процессором. Речь о 2-ядерном Core i3-7100U с тактовой частотой 2,4 ГГц.

Что касается энергопотребления, показатель TDP составляет 15 Вт. Сказанное позволяет обходиться пассивным охлаждением. Решение не издает шума. Радиатор встроен прямо в корпус.

Весит изделие 978 г. Если говорить о габаритах, числа следующие — 180 х 117 х 36 мм.

Максимальный объем ОЗУ равен 32 ГБ. Хранить данные предлагается на твердотельном накопителе формата M.2. Соответствующий слот в наличии. Вместимость определяется пользователям.

Также поддерживается установка сотового модема и карты SIM. Дополняют конфигурацию разъемы Gigabit Ethernet, HDMI, COM, Mini DisplayPort, USB-C 3.1, USB 3.1 и USB 3.0.

Стоимость скрывается.

GB-EKi3A-7100 (rev. 1.0) | Mini-PC Barebone (BRIX) | GIGABYTE - Product may vary based on local distribution.