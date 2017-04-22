Gigabyte GB-EKi3A-7100: производительный мини-ПК с процессором Intel Core i3Новости по категориям 22 Апрель 2017 Евгений Власов Источник
Gigabyte продолжает радовать поклонников компактными ПК. Только большинство моделей предлагает слабые чипы. Не стоит ждать чудес от CPU вроде Intel Celeron N3450.
Компания готова исправить ситуацию — с помощью компьютера GB-EKi3A-7100. Новинка оснащена довольно мощным процессором. Речь о 2-ядерном Core i3-7100U с тактовой частотой 2,4 ГГц.
Что касается энергопотребления, показатель TDP составляет 15 Вт. Сказанное позволяет обходиться пассивным охлаждением. Решение не издает шума. Радиатор встроен прямо в корпус.
Весит изделие 978 г. Если говорить о габаритах, числа следующие — 180 х 117 х 36 мм.
Максимальный объем ОЗУ равен 32 ГБ. Хранить данные предлагается на твердотельном накопителе формата M.2. Соответствующий слот в наличии. Вместимость определяется пользователям.
Также поддерживается установка сотового модема и карты SIM. Дополняют конфигурацию разъемы Gigabit Ethernet, HDMI, COM, Mini DisplayPort, USB-C 3.1, USB 3.1 и USB 3.0.
Стоимость скрывается.
GB-EKi3A-7100 (rev. 1.0) | Mini-PC Barebone (BRIX) | GIGABYTE - Product may vary based on local distribution.