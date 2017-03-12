Нужен дешевый смартфон? Это давно не проблема. Другое дело — такие аппараты имеют плохие характеристики. Трудно найти недорогую модель с приличным объемом ОЗУ.

Geotel Note является исключением из правила. Создатели оснастили устройство 3 ГБ оперативной памяти. Для гаджета ценой от 6500 рублей — фантастика.

Еще изделие радует поддержкой сетей 4 поколения LTE и экраном с матрицей IPS. Жаловаться на углы обзора не придется.

Диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, разрешение — 1280 на 720 точек. За графику отвечает встроенный ускоритель Mali-T720. В качестве процессора используется чип Mediatek MT6737. Платформа оснащена 4 вычислительными ядрами с частотой до 1,25 ГГц.

Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ. Дополняет конфигурацию слот для microSD. В роли операционной системы выступает Android 6.0 Marshmallow.

Помимо перечисленного — есть слот для microSD, Bluetooth 4.2, навигация GPS/A-GPS, аккумулятор емкостью 3200 мАч, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, а также 2 камеры — фронтальная на 5 МП и тыльная на 8 МП (с автофокусом).

Габариты Geotel Note составляют 153,8 х 76,8 х 8,7 мм.

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