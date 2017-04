Китайская Geotel продолжает заполнять портфолио. Релиз нового смартфона компании уже близко. Модель называется красиво — Amigo. Характеристики аппарата обнародованы в сети.

Если судить по спецификациям — гаджет производительный. В наличии 3 ГБ оперативной памяти и 8-ядерный процессор MediaTek MT6753. Работает чип с тактовой частотой до 1,3 ГГц.

В списке достоинств — металлический корпус, поддержка 4G LTE, а также 5,2-дюймовый IPS-экран и Android 7.0 Nougat в качестве операционной системы.

Помимо прочего — девайс предлагает емкий аккумулятор на 3000 мАч и сканер отпечатков пальцев (для быстрой идентификации пользователя).

Разрешение дисплея составляет 1280 на 720 точек. В роли ускорителя графики выступает Mali-T720 MP3. Для хранения данных служат флеш-накопитель объемом 32 ГБ и microSD до 64 ГБ.

За съемку отвечают 2 камеры — фронтальная на 5 МП и тыльная на 13 МП. Обе оснащены вспышкой.

Базовая расцветка — ярко-алая (как у iPhone 7). Классическая черная версия тоже имеется. Ожидаемая цена — ниже 200 евро.

Geotel Amigo: Exclusive Renders and Specs get "Leaked" - Geotel firstly came out with the Geotel A1, a budget rugged phone running the latest Android 7.0 Nougat which got some people's attention, they then released the Note with features such as TrueView and MetalPrint Technology at a very affordable price. Today we have some "leaked" info regarding the upcoming Geotel Amigo; let's have a look, shall we?