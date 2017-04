Разработчики идут на все, чтобы выделить новинку на фоне конкурентов. Например, ТВ-приставка Geniatech ATV329 обладает редким компонентом — модемом 4G LTE. Сказанное позволяет устройству выходить в Интернет через соответствующие сети.

Подобные конфигурации встречаются не часто.

В остальном — девайс удивляет меньше. Функционирует изделие на базе операционной системы Android 5.1 Lollipop. Не самая актуальная платформа. В роли процессора выступает 4-ядерный чип Amlogic S905 с частотой до 2,0 ГГц.

Оперативной памяти на борту — 1 ГБ (DDR3). Еще в наличии ускоритель графики Mali-450 MP3, поддерживающий OpenGL ES 2.0/1.1.

Также имеются Bluetooth 4.0, флеш-накопитель вместимостью 8 ГБ, HDMI 2.0, адаптер Ethernet, слот для карт SD, 2 разъема USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n и инфракрасный порт. Последний позволяет подключать пульт дистанционного управления.

О цене ничего не сообщается. Но сумма врядли будет высокой.

