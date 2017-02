Современные игры требуют мощных ускорителей графики. Последние трудно назвать бесшумными. В лучшем случае — тихими (если повезет с вентиляторами).

Есть ли выход из ситуации? Жертвовать спокойствием ради производительности не придется. Стало известно, что Palit создала модель с пассивным охлаждением. Никакого гула.

Новинка называется GeForce GTX 1050 Ti KalmX. Это не топовый GPU, но достойный. Подходящий для запуска любых хитов на адекватных настройках (с разрешением Full HD).

Необходимость в дополнительном питании отсутствует. 6-контактного разъема нет. Устройство потребляет заметно меньше 75 Вт. За отвод тепла отвечают алюминиевый радиатор и 2 медные никелированные трубки.

Изделие требует 2 слота расширения. Ширина карты составляет 142 мм, длина — 182 мм. Что касается характеристик, в наличии 4 ГБ GDDR5 (7000 МГц), 32 блока рендеринга, 48 текстурных модуля и 768 потоковых процессоров Pascal.

Ядро функционирует с частотой до 1392 МГц. Разрядность шины памяти равна 128 бит. Помимо прочего, сообщается об интерфейсах DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и Dual-Link DVI.

Ориентировочная цена — 169 евро.

