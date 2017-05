На днях мы писали о том, что NVIDIA готовит к релизу очередной ускоритель графики. Речь о бюджетной модели GeForce GT 1030 — конкуренте AMD Radeon RX 550. Источники сообщали о весьма привлекательных характеристиках.

Увы, реальность совсем иная. Появились достоверные снимки карты — в версии от Galaxy Microsystems. Изделие называется KFA2 GeForce GT 1030 EXOC White и обладает скромными спецификациями. Ключевые параметры не соответствуют ожиданиям.

В основе новинки лежит чип GP108-300 (Pascal). Однако GPU имеет не 512 ядер CUDA, а 384. Кроме того — огорчает 64-разрядная шина памяти. Предполагалось 128 бит.

Базовая частота GP108-300 равна 1252 МГц. В форсированном режиме процессор разгоняется до 1506 МГц. Энергопотребление не превышает 30 Вт.

Что касается прочего, в наличии 2 ГБ GDDR5 (6000 МГц). Пропускная способность составляет 48 Гбайт/с. Охлаждение активное.

Карта занимает 1 слот расширения (PCI Express 3.0 x16). Также предлагаются 2-фазовая подсистема питания, интерфейс HDMI 2.0b и порт DVI-D.

Ориентировочная цена — 80 евро. Анонс случится в ближайшие дни.

