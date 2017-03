Кажется, что GearBest был всегда. Однако это не так. Трудно поверить, но магазину всего 3 года. Буквально на днях — 14 марта — сайт отмечает юбилей.

Площадка не добилась бы успеха без пользователей. У ресурса больше 10 миллионов поклонников — по всему миру. Поэтому всех зовут на праздник. Запланировано несколько масштабных мероприятий. Никто не уйдет обиженным. Каждого ждут потрясающие скидки и призы.

Не упустите случай получить гаджеты по смешной цене — либо вообще даром. Уже сегодня — для разогрева — начнутся мгновенные распродажи. Хотите планшет Teclast Tbook 16 Power всего за $300,99? Отличная «таблетка» с 8 ГБ оперативной памяти, а также 2 операционными системами (Windows 10 и Android 6). Доставка до России бесплатная.

На этом хорошие новости не заканчиваются. Основная программа стартует 14 числа и продлится до восемнадцатого. Десятки девайсов станут дешевле на 70%. В том числе — устройства ведущих компаний. Упустили возможность приобрести Xiaomi Air 12 Laptop во время Черной пятницы? Не беда. В день рождения GearBest стоимость ноутбука падает до $499,99. Пора брать!

Сделали заказ выше 60 долларов? Вас ждет бонус вроде подключаемой клавиатуры или даже фаблета. Достаточно доплатить лишь $3,33.

Верите в удачу? Испытайте себя. Покупайте «счастливые мешки» с сюрпризами. Содержимое дороже суммы, которую за них просят. Приятное удивление гарантировано. Реально выиграть фитнес-браслеты, экшен-камеры, смарт-часы и другие замечательные вещи.

Кроме того, доступна игра «праздничный торт». Соберите 8 свечей и тогда телефон Vernee Apollo Lite — ваш. При должном везении, конечно. Еще GearBest способен осчастливить наушниками, игрушками для снятия стресса и прочими изделиями.

Дополняют список 2 лотереи. Первая представлена англоязычной версией магазина. По умолчанию — есть 3 попытки, чтобы обрести Ulefone Metal, Vernee Apollo Lite, Oukitel K6000 Pro и Teclast X16 Plus. Поделитесь с друзьями ссылкой на акцию — шансы возрастут.

Второй розыгрыш организован эксклюзивно для рунета — с великолепными предложениями. Не проходите мимо. На кону гарнитура для геймеров, умный хронометр и упомянутый Ulefone Metal.

Любите купоны? На специальной страничке размещена целая коллекция — на любой вкус. Помимо прочего, 15 марта состоится голосование в viber-группе GearBest. Товар, набравший максимум лайков, снабдят уникальным кодом с супер скидкой.

На сладкое — афтепати с битвой брендов и обвалом цен до $0,99. Звучит интригующе. Произойдет сказанное 20 марта. Мало перечисленного? Смотрите прямой эфир GB — с живыми шоу известных блогеров.

Присоединяйтесь к вечеринке!

The Gearbest 3rd Anniversary Lucky Deals for You - The Gearbest 3rd anniversary top brands flash sale, including Xiaomi, ILIFE, Chuwi, Homtom, Teclast, Beelink, Oukitel, Motospeed, No.1, Sricam, Zanstyle and more make you have a life from Gearbest.com.