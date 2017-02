Интересную штуку придумали разработчики FMTwo Games. Компания представила смарт-часы Gameband. Устройство создано для людей, любящих игры.

Геймерам предлагается гаджет с классическими хитами Atari — Crystal Castles, Centipede, Pong и так далее. Еще доступна версия с современной Terraria.

Девайс служит не только для развлечения. Хронометр считает шаги, выводит уведомления с телефона и позволяет отвечать на звонки. В будущем добавится голосовое управление — с помощью помощника Alexa.

Что касается характеристик, в наличии 1,63-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 320 точек. Экран относится к типу AMOLED. В роли процессора выступает Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Оперативной памяти на борту — 512 МБ. Дополняют конфигурацию адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi.

Функционирует изделие на базе модифицированной Android 6.0.1 Marshmallow. Время автономной работы достигает 48 часов (в режиме умеренного использования). Сказанное обеспечивает аккумулятор емкостью 400 мАч.

Игры, музыка и другие файлы хранятся на microSD вместимостью до 256 ГБ. Помимо прочего, есть порт USB-C (для синхронизации с ПК).

Релиз ожидается в сентябре текущего года. Заказы принимаются на сайте Kickstarter (где ведется сбор средств на серийное производство). Стандартная цена — $199.

Gameband Gaming Smartwatch Hits Kickstarter (video) - Geeky Gadgets - Even though Apple seems to be cornering the market in smartwatches, one company has created a unique wearable which has been specifically created for gamers, and takes the form of the Gameband gaming smartwatch.