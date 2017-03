Samsung представила очередной умный телефон. Хотя аппарат получился не совсем обычный. Устройство называется Galaxy Xcover 4 и радует приличной защитой.

Модель соответствует стандартам MIL-STD 810G и IP68. Сказанное позволяет не бояться вибрации, солнечного излучения, экстремальных температур, падений, а также воды и пыли.

Еще не проблема — погружения на 1,5-метровую глубину. Гаджет способен выжить в сложных условиях. Правда, техническая «начинка» слабая.

Galaxy Xcover 4 оборудован 4,99-дюймовым экраном с разрешением 1280 на 720 точек. Дисплеем можно пользоваться в перчатках. В роли процессора выступает 4-ядерный Exynos 7570 с частотой 1,4 ГГц. Оперативной памяти на борту — 2 ГБ.

Вместимость флеш-накопителя составляет 16 ГБ. Кроме того, имеются фронтальный объектив на 5 МП, слот для microSD до 256 ГБ, аккумулятор емкостью 2800 мАч и тыльная камера на 13 МП.

В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat. Весит девайс 172 г. Что касается цены, просят за изделие 260 евро.

Samsung's Rugged Galaxy Xcover 4 Smartphone Is Now Official | Androidheadlines.com - Earlier today, we reported that the Galaxy Xcover 4 surfaced on the FCC, and Samsung has just introduced that device, that was fast. In any case, the Samsung Galaxy Xcover 4 is exactly what we expected, as previous leaks shared quite a few details about this handset.