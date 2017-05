Samsung славится своими флагманскими смартфонами. Но это не единственное, что компания выпускает. В арсенале производителя есть неплохие бюджетные модели.

Хочется доступный аппарат от известного бренда? Galaxy J3 Prime поможет исполнить желание. Устройство только анонсировано и функционирует под управлением Android 7.0 Nougat.

Диагональ экрана составляет 5 дюймов, разрешение — 1280 на 720 точек. Объем оперативной памяти специфический — 1,5 ГБ.

Создатели оснастили девайс фирменным процессором. Речь о 4-ядерном чипе Exynos 7570 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. За графику отвечает встроенный ускоритель Mali-T720. Данные хранятся на флеш-накопителе объемом 16 ГБ и картах microSD (соответствующий слот в наличии).

На камерах Samsung откровенно сэкономила. Имеется 2 модуля — фронтальный на 2 МП и тыльный на 5 МП (со светодиодной вспышкой). Не лучшая конфигурация для фото.

Также гаджет оборудован модемом 4G LTE, Bluetooth 4.1, аккумулятором емкостью 2600 мАч, GPS и Wi-Fi 802.11 ac. Что касается габаритов, числа следующие — 139,7 х 69,85 х 8,89 мм. Весит изделие 148 г.

Ориентировочная цена — 150 долларов США.

