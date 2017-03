Если верить WikiLeaks — спецслужбы активно следят за пользователями. Каким образом? С помощью недостатков в аппаратном и программном обеспечении. В зоне риска — наиболее популярные решения.

Хотите обезопасить свои данные? Разработчики System76 предлагают способ. Компания создала ноутбук без недокументированных и неизвестных компонентов. Никаких «закладок» нет. Называется новинка Galago Pro.

В роли операционной системы выступает Ubuntu Linux (последняя стабильная сборка). Настоящий подарок для поклонников свободного ПО.

Увы, информации о характеристиках мало. Судя по 13,3-дюймовому экрану — модель компактная. Можно брать с собой куда угодно.

Что касается производительности, имеется процессор Intel Kaby Lake (предположительно Core i7). Максимальный объем оперативной памяти достигает 32 ГБ.

Еще в наличии слот для microSD, выходы для микрофона и наушников, интерфейс USB 3.0/3.1, а также порт для подключения питания.

Продажи ПК стартуют в апреле текущего года. Базовая конфигурация обойдется в 899 долларов США.

