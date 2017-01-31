В Иннополисе — в татарском городе высоких технологий — замахнулись на вопрос эмоциональности машин. Там создана «голова», испытывающая строго определенные эмоции. Но делающая это на отлично.

Специалисты лаборатории когнитивных робототехнических систем дали первенцу громкое имя — Гагарин. Робот говорит по-русски, идентифицирует объекты, может участвовать в диалоге на ряд тем. При этом устройство сканирует эмоции собеседника и воспроизводит их.

Как и следовало ожидать — Гагарин увлекается космосом. Изобретение умеет демонстрировать радость, грусть, удивление, отвращение, страх и даже гнев. Сказанное осуществляется с помощью тридцати моторчиков, расположенных под кожей из резины.

Также «голова» оснащена динамиками, микрофоном и встроенными видеокамерами.

Внешне Гагарин стилизован под человека. Создатели мечтают завершить начатое и добавить тело. На амбициозный проект требуется 50 тысяч долларов.

Предполагается, что эмоциональный робот пригодится в таких профессиях, как гид, продавец-консультант, работник на ресепшен и так далее.

Российские ученые создали эмоционального робота "Гагарин" - Сотрудники Университета Иннополис создали человекоподобного робота, умеющего разговаривать с людьми.