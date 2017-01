С каждым годом портативные ПК весят все меньше. Яркое тому доказательство — анонс Lifebook UH75/B1 от компании Fujitsu. Масса устройства не превышает 777 г. С учетом 13,3-дюймового дисплея — впечатляющий показатель.

Ноутбук заключен в металлический корпус. Магниевый сплав позволяет не волноваться за прочность. Еще радует небольшая толщина — 15,5 мм (согласно официальным спецификациям).

С матрицей полный порядок — заявлено антибликовое покрытие и разрешение 1920 на 1080 точек. Без подзарядки новинка работает до 8,5 ч — благодаря аккумулятору на 25 Вт*ч. В роли операционной системы выступает Windows 10 Home.

Кроме того, в наличии сканер отпечатков пальцев — для быстрой идентификации владельца. Дополняет конфигурацию веб-камера с поддержкой HD.

Дела с производительностью обстоят следующим образом. Имеется процессор Intel Core i5-7200U с 2 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 3,1 ГГц. Что касается памяти, есть 4 ГБ ОЗУ (DDR4-2133) и твердотельный накопитель вместимостью 128 ГБ.

Ускоритель графики встроенный — Intel HD Graphics 620. За сеть отвечают Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.1 и Wi-Fi (802.11ac). Помимо прочего, предлагаются слот для карт SD, интерфейс HDMI, замок Kensington, 3 порта USB 3.0, а также гнезда для микрофона, наушников и адаптера питания .

Релиз в Японии состоится 16 февраля. Цена — 190 000 йен. В переводе на российскую валюту — около 100 000 рублей.

Fujitsu's latest 13 inch laptops weigh as little as 1.7 pounds - Fujitsu has unveiled 18 new computers for the business market, and several new consumer PCs as well. Among them are two lines of 13.3 inch laptops that are incredibly portable. The Fujitsu LifeBook U937/P is a business-class laptop that weighs 799 grams, or about 1.76 pounds.