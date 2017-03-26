Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S937 работает целый день

Новости по категориям 26 Март 2017 Евгений Власов Источник

Нужен долгоиграющий портативный ПК? У Fujitsu появилась подходящая модель. Новинка называется LIFEBOOK S937. Главная особенность компьютера — 2 аккумулятора: основной и вспомогательный (в модульном отсеке). Первый гарантирует 15 часов автономной работы, второй добавляет еще 6.

Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S937 работает целый день

Получается приличный результат. Аппарат не требует зарядки сутки. Настоящий рекорд (по сравнению с конкурентами). Мощность при этом не страдает. Технические характеристики впечатляют.

Топовая конфигурация оснащена 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем. Разрешение IGZO-экрана составляет 2560 на 1440 точек. В роли процессора выступает Intel Core i7-7600U с тактовой частотой до 3,9 ГГц. Функционирует устройство под управлением операционной системы Windows 10 Pro.

Отдельно стоит обратить внимание на память. Объем ОЗУ на борту — 24 ГБ (DDR4). Для хранения данных служат жесткие диски вместимостью 1 ТБ и твердотельные накопители M.2. За графику отвечает встроенный ускоритель Intel HD Graphics 620.

Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S937 работает целый день

Также в наличии биометрический сканер, стереофонические динамики, звук Realtek ALC255, 2 микрофона, Bluetooth, веб-камера, Wi-Fi, стандартный выход аудио, док-станция, поддержка замка Kensington, а также USB 3.1, USB 3.0, Ethernet, разъем для карт SD до 128 ГБ и модем LTE (в качестве опции). 

При желании — можно подключить оптический привод или дополнительный HDD. Клавиатура снабжена подсветкой. Продажи начнутся 10 апреля. Ориентировочная цена — от 1649 евро.

Ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK S937 - Fujitsu Russia - Fujitsu LIFEBOOK S937 - ноутбук с сенсорным экраном для требовательных профессионалов, которым нужны надежные устройства для работы в разъездах. Малый вес - 1,19 кг, время работы от аккумулятора до 21 часа, сверхчеткий дисплей диагональю 33,8 см (13,3 дюйма) с разрешением WQHD или FHD, вариант с антибликовым покрытием и уникальный сенсор биометрического распознавания рисунка вен - все это обеспечивают удобную и эффективную работу.
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