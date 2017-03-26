Нужен долгоиграющий портативный ПК? У Fujitsu появилась подходящая модель. Новинка называется LIFEBOOK S937. Главная особенность компьютера — 2 аккумулятора: основной и вспомогательный (в модульном отсеке). Первый гарантирует 15 часов автономной работы, второй добавляет еще 6.

Получается приличный результат. Аппарат не требует зарядки сутки. Настоящий рекорд (по сравнению с конкурентами). Мощность при этом не страдает. Технические характеристики впечатляют.

Топовая конфигурация оснащена 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем. Разрешение IGZO-экрана составляет 2560 на 1440 точек. В роли процессора выступает Intel Core i7-7600U с тактовой частотой до 3,9 ГГц. Функционирует устройство под управлением операционной системы Windows 10 Pro.

Отдельно стоит обратить внимание на память. Объем ОЗУ на борту — 24 ГБ (DDR4). Для хранения данных служат жесткие диски вместимостью 1 ТБ и твердотельные накопители M.2. За графику отвечает встроенный ускоритель Intel HD Graphics 620.

Также в наличии биометрический сканер, стереофонические динамики, звук Realtek ALC255, 2 микрофона, Bluetooth, веб-камера, Wi-Fi, стандартный выход аудио, док-станция, поддержка замка Kensington, а также USB 3.1, USB 3.0, Ethernet, разъем для карт SD до 128 ГБ и модем LTE (в качестве опции).

При желании — можно подключить оптический привод или дополнительный HDD. Клавиатура снабжена подсветкой. Продажи начнутся 10 апреля. Ориентировочная цена — от 1649 евро.

Ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK S937 - Fujitsu Russia - Fujitsu LIFEBOOK S937 - ноутбук с сенсорным экраном для требовательных профессионалов, которым нужны надежные устройства для работы в разъездах. Малый вес - 1,19 кг, время работы от аккумулятора до 21 часа, сверхчеткий дисплей диагональю 33,8 см (13,3 дюйма) с разрешением WQHD или FHD, вариант с антибликовым покрытием и уникальный сенсор биометрического распознавания рисунка вен - все это обеспечивают удобную и эффективную работу.