Хорошая новость для поклонников боевых искусств и вселенной Star Wars. Несколько недель назад на Kickstarter появился необычный проект. Речь о «гаджете» Flowsaber.

В темноте новинка выглядит как заправский световой меч. Что здорово — это не игрушка, а настоящее оружие. Можно устроить тренировочный бой — не боясь поломки.

Лезвие выполнено из прочного полимерного пластика. Его просто заменить в случае износа. За подсветку отвечает модуль LED с аккумулятором на 3 часа работы. Оттенков шесть — янтарный, красный, белый, синий, зеленый и голубой.

В основе Flowsaber — дизайн европейского длинного меча. Баланс соответствующий.

Кнопка светодиода расположена в рукоятке из авиационного алюминия. Последняя эффективно поглощает вибрацию ударов.

Всего существует 2 версии. Первая — Flow — легкая и маневренная. Она рассчитана на трюки и театрализованные представления. Тяжелая Sparring предназначена для реальных схваток.

Звучит интересно. Просят за изобретение $299. Релиз ожидается летом 2017 года.

