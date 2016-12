До начала CES 2017 осталось лишь несколько дней. Поэтому XDynamics не удержалась и рассказала о дроне Evolve — до официального анонса на выставке.

Ключевая особенность аппарата — неординарный дизайн. Хотя футуристичная внешность — не единственный плюс устройства. БПЛА оборудован 4 винтами и отличной камерой на 12,4 МП. Последняя способна снимать видео 4K со скоростью 24 к/с.

Помимо прочего, поддерживается трансляция с задержкой 10 мс. В данном режиме гарантируются 1080р и 60 к/с. Высокое качество обеспечивают 21-миллиметровая оптика с апертурой f/2,8 и 3-осевой стабилизатор.

Отдельного внимания заслуживает пульт управления. Аксессуар оснащен 7-дюймовым видоискателем. Кроме того, в наличии 5-дюймовая сенсорная панель — для пилотирования касаниями.

Функционирует контроллер на базе 4-ядерного процессора и операционной системы Android.

Evolve автоматически следует по заданному маршруту или за пользователем. В продажу изделие поступит в начале 2017 года. Цена скрывается.

