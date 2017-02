Электромобили нравятся не только взрослым. Детям тоже! Но покупать ребенку Tesla Model S — опрометчивый шаг. Лучше подарить нечто вроде EV3 Junior.

Электрокар выглядит как гоночный болид тридцатых годов прошлого века. Это одноместная 3-колесная машина для пользователей от 6 лет. Новинка развивает скорость до 16 км/ч.

Запас хода составляет 16 км. Подзарядка аккумулятора занимает 4 часа.

Транспортное средство создано компанией Morgan, известной по ручной сборке спортивных авто.

Производитель не стал экономить на материалах. Корпус выполнен из углеродного волокна. Салон отделан шпоном из натурального дерева и хромированными деталями. Кресло обтянуто кожей.

Кроме того, доступна персонализация. Можно выбрать расцветку и различные наклейки.

Цена — от 10000 американских долларов. Заказы принимаются на официальном сайте проекта.

Morgan made a tiny three-wheeled EV for kids that costs $10,000 - British car company Morgan is famous for making stylish retro three-wheelers like the all-electric EV3, which the company debuted at the Geneva Motor Show last year. But what's a Morgan owner to do...