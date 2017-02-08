Несколько месяцев назад — в середине 2016 года — Qualcomm и Allwinner вступили в союз. Зачем? Чтобы создать прототипы недорогих планшетов с поддержкой 4G LTE. Судя по всему, затея удалась.

В рамках проекта была разработана «таблетка» Emdoor EM-QL8170. Компактное устройство оснащено модемом, функционирующим в сетях LTE Cat.4. Сказанное гарантирует передачу данных на скорости до 150 Мбит/с.

Характеристики у гаджета скромные. Зато цена не кусается. Стоимость изделия варьируется в пределах от $120 до $140.

Девайс обладает 6,98-дюймовым экраном с разрешением 1280 на 720 точек. За производительность отвечает 4-ядерный процессор Snapdragon 210 (MSM8909). Тактовая частота чипа достигает 1,3 ГГц.

Ускорение графики обеспечивает контроллер Adreno 304. Еще на борту находятся аккумулятор емкостью 2850 мАч, гироскоп, модуль GPS, 1 ГБ оперативной памяти DDR3, электронный компас, Bluetooth 4.1+LE, флеш-накопитель объемом до 16 ГБ (в зависимости от конфигурации), акселерометр и Wi-Fi 802.11b/g/n.

Для съемки служат 2 камеры: фронтальная на 2 МП и тыльная на 5 МП. В качестве операционной системы установлена Android 5.1.

Толщина корпуса равна 7,8 мм. Весит новинка 248 г.

Гаджеты. Новости. Hi-Tech / GadgetBlog.ru - GadgetBlog - всё самое интересное из мира hi-tech, гаджетов и электронных безделушек. Новости, обзоры комментарии, публикации.