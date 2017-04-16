Стали известны характеристики «безрамочного» смартфона Elephone S8

Новости по категориям 16 Апрель 2017 Евгений Власов Источник

Мода на «безрамочные» модели набирает обороты. Видимо разработчиков вдохновил пример Xiaomi Mi Mix. Сказанное привело к анонсу нескольких аналогов.

Стали известны характеристики «безрамочного» смартфона Elephone S8

Один из претендентов — Elephone S8. Аппарат, как легко догадаться, предлагает отличный дисплей. Грани по 3 сторонам едва заметны.

Еще создатели рассекретили основные характеристики новинки. До полноценной презентации.

Устройство стоит внимания. Ожидается, что смартфон получит 6-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Сказанное соответствует формату Full HD. Соотношение сторон составляет 18:9 (как у LG G6).

Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. В роли процессора выступает Helio X20. Это мощный 10-ядерный чип с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE.

Помимо прочего — изделие оснащено фронтальным объективом на 8 МП, флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ, операционной системой Android 7.0 и тыльной камерой на 21 МП. Остальные спецификации скрываются.

Данные о цене отсутствуют.

The Elephone S8 has a bezel-less screen - With high-end Helio X20 SoC inside The Elephone S7 launched roughly a year ago, and it packed a MediaTek Helio X20 MTK6797 SoC, 3GB RAM and 16GB storage. The successor of this phone, called the Elephone S8, comes with a three-side bezel-less screen and an updated specification.
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