Мода на «безрамочные» модели набирает обороты. Видимо разработчиков вдохновил пример Xiaomi Mi Mix. Сказанное привело к анонсу нескольких аналогов.

Один из претендентов — Elephone S8. Аппарат, как легко догадаться, предлагает отличный дисплей. Грани по 3 сторонам едва заметны.

Еще создатели рассекретили основные характеристики новинки. До полноценной презентации.

Устройство стоит внимания. Ожидается, что смартфон получит 6-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Сказанное соответствует формату Full HD. Соотношение сторон составляет 18:9 (как у LG G6).

Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. В роли процессора выступает Helio X20. Это мощный 10-ядерный чип с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE.

Помимо прочего — изделие оснащено фронтальным объективом на 8 МП, флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ, операционной системой Android 7.0 и тыльной камерой на 21 МП. Остальные спецификации скрываются.

Данные о цене отсутствуют.

The Elephone S8 has a bezel-less screen - With high-end Helio X20 SoC inside The Elephone S7 launched roughly a year ago, and it packed a MediaTek Helio X20 MTK6797 SoC, 3GB RAM and 16GB storage. The successor of this phone, called the Elephone S8, comes with a three-side bezel-less screen and an updated specification.