Мечтаете о стильном электрокаре? Такой существует. Речь о родстере Tofino от компании Electra Meccanica Vehicles Corporation.

Машина отличается от конкурентов внешним видом. Новинка впечатляет дизайном и открытым верхом. Последний, впрочем, не для российской погоды.

Заряда аккумулятора хватает на поездку длиной до 400 километров. Вполне адекватный показатель. Что касается максимальной скорости — придется довольствоваться 200 км/ч.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 7 секунд. Не рекорд, но результат достойный. Достигать сказанного позволяют кузов и шасси, созданные из композитного материала.

Если говорить о расцветках корпуса — их 5: бронзовая, серебристая, белая, черная и красная.

Звучит неплохо. Правда, есть одно «но» — долго ждать релиза. В продаже Tofino появится лишь в 2019 году. Придется запастись терпением.

Просят за авто около 37400 долларов США.

Electra Meccanica introduces a roadster and a Solo performance edition - In just a year or two you'll be able to choose from a wider range of electric vehicles. Electric vehicle makers don't all have their sights set on affordable four-door sedans. Electra Meccanica Vehicles Corporation (EMV) just introduced two future models this week at the Vancouver Auto Show that depart from the consumer car model Tesla, GM, Volkswagen, Ford, Nissan, and others are pursuing.