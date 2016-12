7 поколение процессоров Intel Core набирает популярность. Все больше компьютеров получают чип Kaby Lake-U. Причем, обновляются не только большие ПК.

Упомянутой платформой обладает миниатюрный LIVA Z Plus. Данный ПК радует габаритами 117 х 128 х 33 мм. Устройство создано компанией ECS.

Это бесшумное решение. Активного охлаждения нет. В роли операционной системы выступают Windows 10 или Ubuntu 16.04 LTS (на выбор).

Конфигурация неплохая. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ (DDRR4 ). Еще имеется твердотельный накопитель M.2 2242 SSD.

Также в наличии порт USB Type-C, HDMI, Bluetooth 4.0, Mini DisplayPort, комбинированный аудиоразъём, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac и три USB 3.0.

Звучит интересно. Правда, скрывается стоимость и нет информации о дате релиза.

