Хорошая новость для поклонников странных компьютеров. Сообщается, что скоро в продажу поступит необычный ПК. Новинка называется ECDream EC-V26 и представляет собой неординарный гибрид.

Устройство объединяет достоинства «таблетки» и неттопа. Что здорово — аппарат основан на платформе Intel Apollo Lake. Поэтому в качестве операционной системы выступает Windows 10. Не будет проблем с привычным ПО.

Хотя одной ОС дело не ограничивается. При желании можно заказать версию с Ubuntu (популярным дистрибутивом Linux). В качестве экрана используется 8-дюймовая панель с разрешением 1280 на 800 точек. Матрица IPS гарантирует адекватные углы обзора.

Что касается корпуса, габариты следующие — 198 х 144 х 15-26 мм.

Модель процессора зависит от конфигурации. На выбор предлагаются 2-ядерный Celeron N3350 (2,4 ГГц), 4-ядерный Celeron N3450 (2,2 ГГц) и 4-ядерный Pentium N4200 (2,5 ГГц).

За ускорение графики отвечает Intel HD Graphics 500/505.

С памятью — полный порядок. В наличии 8 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Еще 128 ГБ обеспечивает твердотельный модуль М.2. Последний доступен как опция.

Также на борту расположены HDMI 1.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, USB Type-C, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, фронтальная камера, D-Sub, два USB 2.0 и два USB 3.0.

Базовая комплектация обойдется в $350. За топовую просят на $100 больше.

UMPC's are getting popular again - ECDREAM V26 will even have an Intel Apollo Lake SoC - Newest UMPC to be announced: Intel Apollo Lake, 8GB RAM, 128GB ROM, M.2 SSD slot, Gigabit Ethernet, USB 3.0/2.0/Type-C