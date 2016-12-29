В каком российском городе-миллионнике больше людей, читающих электронные книги? Ответ на этот вопрос стал известен, благодаря компании МТС, выпустившей соответствующее приложение.

Была обнародована статистика пользователей программы за 2016 год. Лидирует Казань. На втором и третьем местах, соответственно, Уфа и Пермь. Четвертое, пятое, шестое и седьмое места делят — по порядку — Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Красноярск. Замыкают десятку Челябинск, Нижний Новгород и Новосибирск.

Довольно забавно, что Санкт-Петербург и Москва оказались лишь на одиннадцатом и двенадцатом местах. Вероятно, в столицах читают бумажные версии (или пользуются ПО других операторов).

В МТС рассказали, что именно предпочитали пользователи в 2016 году. На первом месте — бестселлер «Инферно» Дэна Брауна. Закономерно, учитывая его недавнюю экранизацию. Далее идет «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо, необычайно популярный в Интернете. Бронзу берет роман Джоджо Мойес «Девушка, которую ты покинул».

Отдельного упоминания стоит, что в почете остается фэнтези. Анджей Сапковский со своим «Ведьмаком» лишь немного уступает Мойес.

Далее расположились «Пассажир» Жан-Кристоф Гранже, Татьяна Полякова с «Судьбой-волшебницей», Борис Акунин со сборником «Планета Вода». Еще раз встречается в рейтинге Джоджо Мойес — ее история «До встречи с тобой», также экранизированная, находится на восьмом месте. На девятом — «Казнь без злого умысла» Александры Марининой.

Неожиданный интерес вызвала работа «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», которую написал Генри Марш. Она завершает ТОП-10 самых популярных запросов.

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