Названы самые читающие города России

Новости по категориям 29 Декабрь 2016 Евгений Власов Источник

В каком российском городе-миллионнике больше людей, читающих электронные книги? Ответ на этот вопрос стал известен, благодаря компании МТС, выпустившей соответствующее приложение.

Названы самые читающие города России

Была обнародована статистика пользователей программы за 2016 год. Лидирует Казань. На втором и третьем местах, соответственно, Уфа и Пермь. Четвертое, пятое, шестое и седьмое места делят — по порядку — Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Красноярск. Замыкают десятку Челябинск, Нижний Новгород и Новосибирск.

Довольно забавно, что Санкт-Петербург и Москва оказались лишь на одиннадцатом и двенадцатом местах. Вероятно, в столицах читают бумажные версии (или пользуются ПО других операторов).

В МТС рассказали, что именно предпочитали пользователи в 2016 году. На первом месте — бестселлер «Инферно» Дэна Брауна. Закономерно, учитывая его недавнюю экранизацию. Далее идет «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо, необычайно популярный в Интернете. Бронзу берет роман Джоджо Мойес «Девушка, которую ты покинул».

Названы самые читающие города России

Отдельного упоминания стоит, что в почете остается фэнтези. Анджей Сапковский со своим «Ведьмаком» лишь немного уступает Мойес.

Далее расположились «Пассажир» Жан-Кристоф Гранже, Татьяна Полякова с «Судьбой-волшебницей», Борис Акунин со сборником «Планета Вода». Еще раз встречается в рейтинге Джоджо Мойес — ее история «До встречи с тобой», также экранизированная, находится на восьмом месте. На девятом — «Казнь без злого умысла» Александры Марининой.

Неожиданный интерес вызвала работа «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», которую написал Генри Марш. Она завершает ТОП-10 самых популярных запросов.

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