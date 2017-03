Добро пожаловать в 21 век. Данные — не менее ценный ресурс, чем золото и нефть. Потерять набранный на компьютере диплом, корпоративный отчет или коллекцию фото — трагедия. Хорошо, если есть копия. Но иногда важная информация находится на единственном носителе.

В таком случае — вы в опасности. Никакая техника не вечна. Достаточно уронить ноутбук либо стать жертвой вируса. Страховки от системного сбоя нет. Кроме того, можно стереть данные случайно.

Однако, существуют инструменты для возвращения утраченного. С большинством проблем справляется программа Data Recovery Wizard Free 11.0 от EaseUS. Разбивать копилку не обязательно — приложение распространяется даром.

Что здорово — имеются сборки не только для Windows. Доступны редакции для macOS и Mac OS X. Поклонники Apple не останутся в стороне.

Работает Data Recovery Wizard просто — запуск, сканирование, восстановление. Радует удобный интерфейс с мастерами. Разбираться с десятками меню не придется. Ничего сложного.

На выбор — быстрый и глубокий поиск (с предварительным просмотром). Поддерживается русский язык.

Реально вернуть потерянные файлы с любых устройств: карт памяти, USB-брелков, HDD, цифровых камер, массивов RAID, плееров, умных телефонов, твердотельных накопителей (портативных и стационарных ПК). Даже после процедуры форматирования.

Data Recovery Wizard спасает электронные письма, видео, музыку, изображения, архивы, образы дисков и документы (в том числе — PDF, Word и Excel). Никаких ограничений по типу.

Главное, чтобы общий объем не превышал 2 ГБ. Таковая особенность версии Free. Мало? Лицензия Pro снимает лимит за $69,95. Деньги обеспечивают помощь специалистов EaseUS и регулярные обновления. Сказанное позволяет минимизировать ущерб.

Впрочем, без серьезных угроз — платить нет нужды. Базового варианта вполне хватает для ежедневного использования. Загрузите EaseUS Data Recovery Wizard Free 11.0 и убедитесь сами.

