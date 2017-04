Достали пробки на дорогах? Компания e-volo предлагает выход. То, что нельзя объехать — можно облететь. На специальном дроне.

Новинка называется Volocopter 2X. Это 290-килограммовый мультикоптер с 18 роторами. Машине под силу поднять в небо 2 человек. Например — пассажира и пилота. Последний, впрочем, требуется лишь для страховки.

На самом деле — аппарат управляется дистанционно, с помощью оператора. Сказанное позволит в будущем увеличить полезную нагрузку (отказавшись от «водителя»).

Volocopter 2X оснащен электрическими двигателями. Зарядка аккумуляторов занимает 2 часа. Емкости батарей хватает на полет длиной до 27 км (на скорости 70 км/ч).

Упомянутый показатель — не предел. Максимальный разгон составляет 100 км/ч. В воздухе дрон держится 27 минут (с 2 людьми на борту).

Релиз ожидается в следующем году (согласно источникам в сети). Долго ждать не придется. Единственное «но» — нет информации о цене. Volocopter VC200 — предыдущая модель — стоила $340000.

