Число компаний, которые создают электрические авто, растет. Новой технологией увлечена и Citroen. Сообщается, что данный производитель представил E-Berlingo Multispace.

Упомянутая машина снабжена соответствующим мотором. Решение позиционируется как универсальное. Вполне подходит не только для отдыха. Для работы тоже.

Запас хода не рекордный. Модель способна проехать до 170 км. Впрочем — для большинства людей этого достаточно. Источник питания восстанавливается на 80% за полчаса (с помощью фирменного блока подзарядки).

E-Berlingo Multispace предлагает двигатель синхронного типа. Последний «выдает» 67 лошадиных сил. Питается модуль от аккумуляторов емкостью 22,5 кВт*ч. Батареи расположены под днищем.

Переключать передачи нет необходимости. Электрокар оснащен одноступенчатым редуктором. Еще стоит отметить бесшумное ускорение и отсутствие вибрации.

Дополняют конфигурацию кондиционер, электронная система динамической стабилизации, проигрыватель CD и MP3, ограничитель скорости, камера заднего вида, регулировка высоты сидения, обнаружитель падения давления в шинах, навигатор, 2 сдвижные боковые двери, а также бортовой компьютер с 7-дюймовым дисплеем.

Внутрь помещается до 5 человек. При желании — салон освобождается для крупногабаритных грузов. Пол плоский.

Сведения о цене скрываются.

