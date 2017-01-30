Дроны могут быть хорошими курьерами. Именно это испытали в Сбербанке, когда доверили беспилотникам доставку банковских карт.

Причем о сотрудничестве c БПЛА стало известно совсем недавно. Хотя с момента тестирования аппаратов прошло полтора года.

По словам Дмитрия Булычкова, директора проектов Центра технологических инноваций Сбербанка, существовал проект по «беспилотному» обслуживанию клиентов. Но инициатива не получила широкой огласки.

К сожалению, никто в главном банке страны не говорит о внедрении данной технологии. Пока работа с дронами рассматривается лишь в качестве эксперимента.

Зато темой заинтересовалась «Почта России». Кто знает, может с БПЛА организация станет быстрее? Запуск летающих «почтальонов» запланирован на весну текущего года.

Гаджеты. Новости. Hi-Tech / GadgetBlog.ru - GadgetBlog - всё самое интересное из мира hi-tech, гаджетов и электронных безделушек. Новости, обзоры комментарии, публикации.