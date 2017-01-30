Дроны помогли Сбербанку

Новости по категориям 30 Январь 2017 Евгений Власов Источник

Дроны могут быть хорошими курьерами. Именно это испытали в Сбербанке, когда доверили беспилотникам доставку банковских карт.

Дроны помогли Сбербанку

Причем о сотрудничестве c БПЛА стало известно совсем недавно. Хотя с момента тестирования аппаратов прошло полтора года.

По словам Дмитрия Булычкова, директора проектов Центра технологических инноваций Сбербанка, существовал проект по «беспилотному» обслуживанию клиентов. Но инициатива не получила широкой огласки.

Дроны помогли Сбербанку

К сожалению, никто в главном банке страны не говорит о внедрении данной технологии. Пока работа с дронами рассматривается лишь в качестве эксперимента.

Зато темой заинтересовалась «Почта России». Кто знает, может с БПЛА организация станет быстрее? Запуск летающих «почтальонов» запланирован на весну текущего года.

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