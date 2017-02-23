В Китае появились дроны с огнеметамиНовости по категориям 23 Февраль 2017 Евгений Власов Источник
Ждать восстания машин осталось недолго. Они вооружаются — с помощью людей. В Китае замечены неординарные дроны. Эти машины занимаются уборкой мусора, но необычным способом.
Упомянутые БПЛА очищают линии электропередач от различного хлама. Каким образом? В ход идут… огнеметы. Видео в доказательство прилагается.
Довольно эффективный и зрелищный метод.
Впрочем, все логично. Людям делать это трудно и опасно. Беспилотникам — раз плюнуть.
Сейчас аппараты тестируются. Если верить источникам в сети, испытания проходят в городе Санъян. Последний находится в провинции Хубей.
Будут ли огнеметные дроны применяться повсеместно? Пока такой информации нет.
Ждем новых подробностей.
Watch a 1000-Series Drone Use Fire to Burn Trash Off Power Lines - Attaching a flamethrower to a drone and sending it up to fry the bejeezus out of trash stuck on power lines is probably the most savage way to keep them free of debris.