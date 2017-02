Ждать восстания машин осталось недолго. Они вооружаются — с помощью людей. В Китае замечены неординарные дроны. Эти машины занимаются уборкой мусора, но необычным способом.

Упомянутые БПЛА очищают линии электропередач от различного хлама. Каким образом? В ход идут… огнеметы. Видео в доказательство прилагается.

Довольно эффективный и зрелищный метод.

Впрочем, все логично. Людям делать это трудно и опасно. Беспилотникам — раз плюнуть.

Сейчас аппараты тестируются. Если верить источникам в сети, испытания проходят в городе Санъян. Последний находится в провинции Хубей.

Будут ли огнеметные дроны применяться повсеместно? Пока такой информации нет.

Ждем новых подробностей.

