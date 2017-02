БПЛА займутся перевозкой людей. Первыми пассажирами станут жители Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. Покататься на одноместных квадрокоптерах можно будет летом текущего года.

В настоящее время машины активно тестируются. Министерство транспорта ОАЭ уверяет, что задержек с вводом в эксплуатацию не ожидается.

Планируется массовое производство. Подчеркивается полная автономность чудо-такси.

Беспилотники легко вместят человека и багаж. Единственное, вес груза ограничат 100 кг. Полет без пересадок продлится полчаса.

Управление — интуитивное. Достаточно отметить место своего назначения на карте. Остальное сделает автопилот.

Дроны в качестве общественного транспорта рассматриваются во многих городах мира. Очевидно, Дубай станет первопроходцем в этой области.

Dubai To Put Autonomous Taxi Drones In The Skies 'This Summer' - When the ruling family decrees that a quarter of all journeys in a city state will be autonomous by 2030, someone somewhere is obliged to make that start happening as soon as possible. In Dubai, that person is Mattar Al Tayer, chairman of the city's Road and Transport Authority.