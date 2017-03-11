Помните Doogee Shoot 1? Мы писали об этой модели в прошлом году. Пришло время познакомиться со 2 поколением. Устройство предсказуемо называется Shoot 2.

Главная «фишка» аппарата — отличная «начинка» по минимальной цене. Просят за изделие всего $69,99. Неплохо — с учетом дактилоскопического датчика и двойной тыльной камеры (5 МП + 5 МП). Сказанное выделяет телефон на фоне конкурентов.

Сканер отпечатков расположен в кнопке «Home». Распознавание происходит практически мгновенно. В роли программной платформы выступает операционная система Android 7.0.

Что касается прочих спецификаций, в наличии 5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 точек. За производительность отвечает процессор MTK6580 с 4 вычислительными ядрами. Чип обеспечивает тактовую частоту до 1,3 ГГц.

Низкая стоимость накладывает определенные ограничения. Модема LTE нет — только 3G. Еще имеются 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Помимо того — есть Bluetooth 4.0, фронтальный объектив на 5 МП, Wi-Fi, слот для microSD до 64 ГБ, поддержка 2 карт SIM и аккумулятор емкостью 3360 мАч. Источник питания гарантирует до 25 часов разговоров.

Толщина корпуса составляет 9,5 мм. Весит новинка 174 г.

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