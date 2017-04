Серьезно работаете с видео или графикой? Тогда обычный монитор не годится. Лучше иметь модель вроде UltraSharp UP2718Q от Dell.

Диагональ упомянутой новинки составляет 27 дюймов, разрешение — 3140 на 2160 пикселей. Настоящая находка для ценителей 4K. Еще устройство радует отличным охватом цветового пространства. 76,9% — REC2020, 97,7% — DCI-P3, 100% — REC 709, sRGB и Adobe RGB.

Экран отображает 1,07 миллиарда оттенков. Поддерживается стандарт HDR10.

Частота обновления равна 60 Гц. Также UltraSharp UP2718Q предлагает яркость на уровне 1000 кд/м2. Углы обзора достигают 178 градусов — по вертикали и горизонтали.

Контрастность следующая — 20000:1. Если говорить об интерфейсах, в наличии 4 разъема USB 3.0, mini-DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0a.

Релиз ожидается 23 мая. Цена «кусается» — $1999.

