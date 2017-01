Привыкли к беспроводной зарядке смартфонов? Пришла очередь планшетных компьютеров. Подобная «таблетка» скоро появится в арсенале компании Dell.

12,3-дюймовая новинка называется Latitude 7285. Характеристики девайса уже известны (хотя релиз состоится лишь в мае). За подпитку устройства отвечает модуль WiTricity.

Для деловых людей — идеальное решение на базе Windows. Полная свобода от лишних кабелей.

Гаджет можно превратить в ноутбук — подключив клавиатуру. Также изделие радует дисплеем Sharp IGZO с разрешением 2880 на 1920 точек. Впечатляющий показатель. Панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass 4 от Corning. Охват цветового пространства sRGB равен 100%.

За производительность отвечает процессор Intel Kaby Lake. Модель чипа зависит от конфигурации. Еще предлагаются фронтальный объектив на 1 МП, модем 4G LTE (в качестве опции), до 16 ГБ оперативной памяти, Wi-Fi 802.11ac, 2 разъема USB-C (Thunderbolt 3), основная камера на 8 МП, слот для карт microSD, Bluetooth 4.2 и твердотельный накопитель вместимостью до 512 ГБ.

Для авторизации с помощью Windows Hello служит инфракрасный датчик. Весит аппарат 675 г. Корпус тонкий — 7,8 мм.

Если верить слухам — цена превысит отметку в 1000 долларов США.

Dell's New Commercial PC Lineup Helps Bring Ideas to Life - CES has seen many "world firsts" over 50 years, and in 2017 we're doing our part to keep that history going with more than 25 new PC innovations that will enable our customers worldwide to unleash their creative potential and bring fantastic new ideas to life.