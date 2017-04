Некоторые СМИ пишут, что продажи «таблеток» падают. Но это не останавливает разработчиков Cube. Компания, как сообщается, выпустила любопытную модель iWork8 Air Pro.

Устройство создано на базе платформы Intel Cherry Trail. В основе новинки лежит процессор Atom x5-Z8350 с частотой до 1,92 ГГц. Объем оперативной памяти — 2 ГБ.

Также девайс укомплектован 8-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1200 точек. За графику отвечает ускоритель Intel HD Graphic (8 поколения). Кроме того — установлено 2 операционные системы: Android 5.1 Lollipop и Windows 10.

Для съемки служат 2 камеры — тыльная и фронтальная. Обе — на 2 МП.

Хранить данные предлагается на флеш-накопителе вместимостью 32 ГБ. Еще имеются слот для карт microSD, HDMI, Bluetooth, GPS, выход для наушников, Wi-Fi 802.11b/g/n и USB.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3500 мАч. Просят за iWork8 Air Pro около 130 американских долларов.

