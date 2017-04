Платформа Intel Apollo Lake продолжает набирать популярность. На базе данного чипа создается все больше новинок. Яркий пример — «таблетка» Cube iWork 3X. Устройство оснащено процессором Celeron N3450 (соответствующего семейства).

Упомянутый CPU работает с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Сказанное позволяет использовать операционную систему Windows 10. Качать ее самостоятельно не придется. ОС уже установлена на устройстве.

Впрочем — главное в другом. Аппарат оборудован впечатляющим 12,3-дюймовым дисплеем. Экран относится к типу IPS. За углы обзора можно не переживать. Еще радует разрешение — 2736 х 1824. Такое не в каждом телевизоре встретишь.

Дальше — лучше. Планшет имеет откидную подставку и подключаемую клавиатуру. Последняя превращает Cube iWork 3X в полноценный ноутбук.

Также в наличии 6 ГБ оперативной памяти, Bluetooth, встроенная графика Intel HD Graphics 500, веб-камера на 2 МП, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, флеш-накопитель объемом 128 ГБ, HDMI и слот для microSD.

Дополняют конфигурацию порты USB 3.0. Кроме того — есть аккумулятор на 8500 мАч. Батареи хватает на 5 часов просмотра видео.

Толщина Cube iWork 3X составляет 10,2 г. Весит изделие 740 г. Ориентировочная цена — 360 американских долларов.

Cube unveils iWork 3X Apollo Lake tablet with a Surface Pro 4-style display - Say you want a 2-in-1 tablet with the same display as the Microsoft Surface Pro 4 tablet, but you don't want to pay full price for Microsoft's high-end hardware? If you're willing to settle for a much less powerful processor, Chinese device maker Cube may have a solution.