Мода на «таблетки» — в их классическом виде — прошла. Публике больше по вкусу гибридные устройства. В некоторых ситуациях они в состоянии заменить ноутбук.

Яркий представитель данного класса — Cube iWork 11. Девайс оснащен подключаемой клавиатурой (приобретаемой отдельно). Кроме того, в качестве операционной системы используется Windows 10. В этом плане аппарат не хуже любого переносного ПК.

Имеется все для продуктивной работы, а не только развлечений. Сказанному способствует 10,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Дисплей распознает до 10 одновременных прикосновений. Заявлена поддержка стилуса.

«Сердце» гаджета — процессор Intel Atom x5-Z8300 (Cherry Trail) с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,84 ГГц (в зависимости от нагрузки). Адекватная платформа для офисных задач.

Графика встроенная — Intel HD Graphics (8 поколения). Ускорителю по силам фильмы формата 4K и нетребовательные игры. Впрочем, на многое надеяться не стоит. Максимум — StarCraft 2 на умеренных настройках (если верить тестам в сети).

Что касается памяти, в наличии 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель объемом 64 ГБ. Еще есть слот для карт вместимостью 64 ГБ. Фотографические таланты ограничены 2 камерами: фронтальной и тыльной (обе — на 2 МП).

Новинка оборудована интерфейсами USB 2.0, USB 3.0, HDMI и выходом аудио 3,5 мм. Дополняет конфигурацию аккумулятор емкостью 8000 мАч. Батареи хватает на 5 часов просмотра видео.

Купить Cube iWork 11 можно на площадке GearBest. Просят за изделие $306,52 — это предпродажная цена до 17 марта. Доставка бесплатная — с 19 числа текущего месяца.

На другие компьютеры заказы тоже принимаются. Выгодных предложений — десятки. Все решения собраны на специальной странице. Каждый найдет модель по душе (портативную или стационарную).

